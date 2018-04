Retschertgas dal «Beobachter» han purtà a la glisch in cas d'avant tschintg onns, nua che vatgas d'in pur grischun eran contaminadas cun la chemicalia nuschaivla PCB. Las vatgas avevan mangià fragments da colur ch'eran crudads d'ina paraid. Capità è fin ussa pauc, e be davos las culissas.

A chaschun da la radunanza generala da l'Uniun purila grischuna ha tant il president Thomas Roffler sco er il pur e cusseglier naziunal Duri Campell ed auters purs ditg ch'els na sappian nagut da quest cas. Er saja PCB anc mai stà in tema tranter ils purs e lur uniuns. Ils blers han sche insumma intervegnì da tut quai actualmain tras las medias.

Jau hai atgnamain intervegnì quai da las medias. Jau n'hai gì nagin avantatg da savida pertutgant quels cas.

Il chantun ha bain elavurà ed examinà il cas dal 2013 ensemen cun scienziads, er sanà la stalla e sustegnì il pur pertutgà. Ed el ha er rimnà las datas e dà quellas vinavant a la Confederaziun. Lezza ha però pir cumenzà avant dus onns ad elavurar ina strategia, tge far en quest connex. Pia trais onns n'è capità nagut, er ulteriuras controllas n'hai betg dà.

Tenor il Beobachter datti però anc radund 172 tonnas PCB en colurs u stuppadiras da chavas en Svizra. Ed sch'ina vatga mangia be in fragment da tala colur tanscha quai per contaminar ella uschia ch'ins dastga vender la charn ed il latg pir suenter bun in onn puspè.

Betg fatg termagls cun la sanadad da consuments

Il president da l'Uniun purila grischuna, Thomas Roffler, è cleramain da l'avis che PCB n'haja pers nagut en l'agricultura. Mo er sch'ils mulins molian plaun a Berna, è quai tenor el ina chaussa da la Confederaziun. In na fetschia nagin senn sche mintga chantun instradeschia in'atgna strategia. Tuts sajan gea pertutgads medemamain.

Tar nus en l'agricultura grischuna n'è quai effectiv anc betg stà tema.

Quai saja ina chaussa che dovria temp e probablamain n'hajan ins fin uss simplamain anc betg gì la schliaziun. Che quai saja fatg termagls cun la sanadad dals consuments na crai Thomas Roffler betg. Tuttina saja da far squitsch ch'i giaja enavant. Quai pretendan dal reminent era scienziads ch'èn sa fatschentads cun il tema PCB.

Ed il pur e cusseglier naziunal Duri Campell agiunta ch'i na saja uss betg da far temas cun in singul cas. Mabain i saja dad examinar sch'i dat anc auters.

