La cumissiun parlamentara d'inquisiziun PUK en connex cun il cartel da construcziun en l'Engiadina ha nizzegià la stad per s'organisar.

PUK dumonda la populaziun da far indicaziuns

La cumissiun ha entant er pretendì las actas per far las inquisiziuns.

La PUK che sa furma da 5 commembers ha prendì pliras decisiuns las ultimas emnas. Tranter auter duai il biro d’advoctas Rudin Cantieni a Turitg furmar il secretariat da la cumissiun. Quel saja independent ed haja gronda experientscha tar inquisiziuns, communitgescha la PUK.

Plattafurma per dar anonimamain infurmaziuns

La cumissiun ha entant er pretendì las actas per far las inquisiziuns. Emprims termins d’interrogaziun sajan previs per l’october. Ultra da quai ha ella publitgà ina pagina d’internet, nua ch’ella vul infurmar a moda transparenta ed er porscher la pussaivladad da contactar ella a moda anonima, sch’insatgi po dar infurmaziuns che pudessan gidar.

En sia sessiun da zercladur aveva il Cussegl grond decis unanimamain da furmar ina PUK per sclerir il cartel da construcziun en l’Engiadina. Ch’i veva dà cunvegnas da pretschs tranter las interpresas da construcziun era vegnì a la glisch la stad passada, quai suenter las inquisiziuns da la cumissiun da concurrenza WEKO.

RR novitads 12:00