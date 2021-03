I dat diversas pussaivladads da daventar pura u pur. Tranter auter èsi pussaivel da far in emprendissadi da trais onns al Plantahof a Landquart. Quels ch’han gia ina furmaziun fan ina segunda scolaziun che cuzza dus onns. Era dus onns vai per cuntanscher il certificat professiunal federal sco pura.

Ina ch’è vi dal finir la furmaziun per cuntanscher il certificat professiunal federal sco pura è Ramona Stgier da Parsonz. Sco quai ch’ella ha ditg saja la scolaziun fitg interessanta e multifara. En sia scolaziun emprendia ella pli pauc da maschinas da tractors, e dapli chaussas ch’ins fetschia plitost en il conturn da la chasa. Per exempel emprender la tecnica da nettegiar, manar in tegnairchasa e far l’iert. Ad ella plaschia era ch’ella emprendia co elavurar products e co vender quels. Ussa fetschia ella regularmain jogurts, che vegnian era vendids en lur pitschna butia purila. En la classa da Ramona Stgier èn 23 dunnas, e nagin um.

Maletg 1 / 5 Legenda: Ramona Stgier ha era dapli che 20 giaglinas. RTR, Federico Belotti Maletg 2 / 5 Legenda: Ramona Stgier en stalla a Parsonz. RTR, Federico Belotti Maletg 3 / 5 Legenda: Ramona Stgier ha plaschair vi da sias giaglinas. RTR, Federico Belotti Maletg 4 / 5 Legenda: Ramona Stgier cun ses figl Jonas en stalla a Parsonz. RTR, Federico Belotti Maletg 5 / 5 Legenda: Sin il bain puril da Ramona Stgier a Parsonz. RTR, Federico Belotti

Fin oz anc nagin um

Sco quai ch’il Plantahof ha ditg ad RTR fissi en general era per umens pussaivel da visitar questa scolaziun, ma enfin oz n’haja deplorablamain en il Grischun anc nagin s’annunzià per la furmaziun che sa numna per tudestg: «Bäuerin mit eidgenössichem Fachausweis».

Emprendissadi sco pura

Tut in’autra scolaziun ha fatg Anita Capeder da Duin. Durant quatter envierns ha ella fatg l’emprendissadi sco pura. Per la dunna da 31 onns saja quest emprendissadi stà pli raschunaivel che da far il certificat professiunal sco pura. Ella saja plitost quella che giaja pli gugent en stalla a far ora la grascha, che da far lavurs en chasa. Quellas stoppian schon er esser, ma il pli gugent giaja ella giuadora. Al computer sesa ella betg uschè gugent.

Manaschi cun vatgas mamma

Anita Capeder maina il bain puril ensemen cun ses partenari ch’è mecanist da marschias agriculas. Anita Capedar ha surpiglià il manaschi puril da ses bab ch’è ì en pensiun. Sin il bain puril han els 26 vatgas mamma ed in per vadels, 20 nursas, giaglinas, la stad trais portgs, cunigls, chaun e giat.