Not Vital è in artist grischun da renum internaziunal – in um da 73 onns cun chavels grischs, savens in chapè radund, discurra cun ina vusch bassa melodiusa e guarda cun in'egliada che ha gia vesì fitg bler dal mund. Insaquantas da quellas impressiuns ch'el ha rimnà sur l'entir globus or, pon ins uss vesair en in nov purtret filmic sur da l'artist.

Il film mussa Not Vital – cosmopolit e muntagnard en ina – tranter auter a New York, a Peking, en il Niger ubain en Patagonia. Ch'el vegnia a bandunar sia patria l'Engiadina Bassa, ha el savì el gia baud, sco ina scena or dal film mussa, nua ch'el raquinta da sia uffanza. Ins po medemamain er vesair bleras fotografias ubain videos ord archivs che mussan, co insaquantas da sias pli impurtantas ovras èn sa sviluppadas.

Premiera cun public

A Cuira en il kino Apollo han 50 persunas dastgà guardar la prepremiera dal film e quai gist ensemen cun il reschissur ed il protagonist. Not Vital e Pascal Hofmann han a quella chaschun er dà insaquantas respostas al public, per exempel co che quai saja stà da guardar in film sur da l'atgna persuna. Not Vital ha respundì: «Quai è in zic sco da tadlar l'atgna vusch en il radio, quai na ha nagin propi gugent, dentant Pascal ha fatg quai bain».

Davent dals 10 da zercladur pon ins vesair «Not me – A Journey with Not Vital» en differents kinos da la Svizra.

Or da l'archiv: