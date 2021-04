Ina sonda saira l’entschatta schaner survegn el in telefon. Sch’el savessi gidar a metter en pe tests da massa en il Grischun? La dumengia telefonescha el cun Martin Bühler dal stab da crisa. Il glindesdi stat Gieri Cathomas – medi, cussegliader medicinal e fundatur da start-ups – gia sin il plaz.

Gieri Cathomas organisescha tests da massa – per la Svizra

In concept per ils tests da massa en il Grischun exista gia. Sin palpiri. Uss tutgi da ranschar tut: logistica, furniturs da tests, labors, informatica per la plattafurma euv. L’emprim da favrer è tut pront. Ils tests da massa entschaivan.

Al cumenzament dubis – suenter laud

Il cussegl federal ha al cumenzament dubis pertutgant la furtina dals Grischuns. Mo entaifer curt temp daventa il chantun muntagnard piunier e retschaiva laud da tuttas varts.

Ina figura centrala davos quest svilup è il manader da project Gieri Cathomas. Perquai numna La Quotidiana el «mister tests da massa da la Svizra». Ma pertge ha il chantun cun tut ses emploiads e tut sias instituziuns insumma duvrà ina persuna d’ordaifer?

En questa pandemia stoppian ins simplamain guardar, tgi che haja las meglras forzas, di Gieri Cathomas. I n’emportia betg sche questas forzas derivian dal sectur public u privat. Impurtant saja da chattar soluziuns ed i dovria in tschert pragmatissem.

Ins n’astga betg vulair esser memia svizzer – memia perfetg.

En il fratemp organisescha Gieri Cathomas era tests per auters chantuns – sin incumbensa da la gruppa da spitals Hirslanden. Questa collavuraziun saja sa dada entras contacts persunals cun il schef da la Hirslanden che possedia era ina chasa da vacanzas en il Grischun.