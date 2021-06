Na, ella na vul betg stuair gudagnar ses paun da mintgadi sco influenzra. Sia lavur principala è locomotivista. Ella maina trens da la S-Bahn tras il chantun da Turitg. Ma per sia lavur sco influenzra survegn ella tuttavia era daners. Quant bain ch’ella vegn pajada, na vul ella betg tradir.

Nagin tamtam

«Senza Camedi» derivia dal dialect da Cuira da pli baud, di Antje-Katrin Schaniel. I muntia, senza firlefanza e tamtam. Il num da ses account è era il credo da la influenzra da food. Ella metta las tratgas, spaisas e delicatessas en il center. E betg forsa sasezza.

Influenzra è in sgarschaivel pled.

Cun «influenzra» associescha ella in «girlie» vestgì levet, cun hazers sulegliers ed in cüpli. «Sun jau quai? Na, quai na sun jau betg», di Antje-Katrin Schaniel. Ma in'autra expressiun per quai ch’ella fetschia sin Instagram na vegn betg endament. Ella saja sa chapescha schon influenzra, simplamain betg ina ch’ins vesia sin mintg’auter maletg da ses account.

E propi: Fotos che mussan Antje-Katrin Schaniel sin Senza Camedi ston ins ir a tschertgar.

Reclama cun effect

La reclama ch’ella fa sin Instagram cuntanscha millis da magliabiens ch’èn a la tschertga da novs locals e spezialitads culinaricas. Sche la influenzra preschenta ina local, po quel tuttavia quintar cun dapli giasts. E betg mo gliez.

Tranter ses followers sa chattan experts da la gastronomia u schurnalists da revistas culinaricas. Sche Antja Katrin Schaniel mussa en in post ina cuschiniera innovativa anc strusch enconuschenta, poi manaivel esser che lezza survegn visitas d’in schurnalist che vul scriver insatge en ina revista.

Antje Katrin-Schaniel è en quest senn ina influenzra en il veritabel senn dal pled.

«All included»

Cun fieu raquinta Antje-Katrin Schaniel da ses «hobby». I cutizza ella dad empruvar cun tge fotografias u tge texts ch’ella cuntanschia dapli glieud. Ella na vul betg mo mussar «fötelis» cun tratgas arranschadas. Anzi, ella vul declerar danunder che las mangiativas derivian, e tge lavuruna ch’ina cuschiniera investeschia fin ch’il artifizi culinaric cumpara sin il taglier avant il giast.

Degustar in menu raffinà e sagiar delicatessas tutga tar ils pli bels muments en la vita d'ina influenzra da food. La lavur per propi cumenza dentant pir suenter, a chasa: elavurar fotografias, tschertgar bunas formulaziuns. Tschintg uras - e magari dapli - impunda Antje-Katrin Schaniel per in post.

Tschertins han l’impressiun ch’ina influenzra fetschia tut gratuit.

Il servetsch che la influenzra porscha a gastronoms, pudess ins descriver sco «all included». Ella fa fotografias, scriva texts e porscha gist anc l’atgna plattafurma sin Instagram cun ina massada da followers.

Igl è lavur professiunala che sto vegnir remunerada. Per ils blers ustiers e per las bleras cuschinieras ch’engaschan ella, sa chapescha gliez da sasez. Tuttina capitia mintgatant ch’insatgi envidia en ella ed haja il sentiment ch’ella fetschia tut gratuit u ch’ella paja perfin anc per la tschavera, raquinta ella.