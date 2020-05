Atgnamain aveva il Cussegl federal annunzià che las ustarias dastgan avrir il pli baud ils 8 da zercladur – ma tuttenina èsi tuttina ì svelt.

Il squitsch è sta gronds e las ustarias dastgan gia avrir davent da proxim glindesdi, pia bun in mais avant.

Quai è in grond levgiament per Linus Caduff, possessur dal café Arcas e dal café Zschaler a Cuira.

La gronda tema finanziala na saja dentant anc adina betg giud maisa. El sto generar avunda daners per savair pajar or las pajas, e quai n'emporta betg sch’ils locals sajan plains u betg. Linus Caduff ha il sentiment che las suandantas trais gruppas da persunas vegnan a mancar al cumenzament: ils pensiunai ed ils abitants da chasas d'attempads, ils lavurers ch'èn per il mument a chasa vid far homeoffice e betg en la citad ed ils turist da l'exteriur che fan ora 40% da sia svieuta.

Curt avant l'avertura datti bler da preparar. Clar ch'i vegn a sa midar bler en sias ustarias durant il proxim temp. I n'è la finala betg uschè simpel da resguardar tut las mesiras d'igiena e da distanza en la gastronomia.