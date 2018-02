Oz ha cumenzà in project da pilot che scumonda da fimar a la staziun. Pertutgada dal scumond è la staziun da Cuira sco era las staziuns da Basilea SBB, Bellinzona, Neuchâtel, Nyon e Turitg Stadelhofen. A Cuira vegn il test manà en collavuraziun cun la Viafier retica e La Posta.

Sch'ils resultats dals tests che duran intgins mais èn positivs, vulan ins introducir il scumond da fimar a la staziuns en l'entira Svizra.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Svizra Zonas senza fim en las staziuns

Pli segiras e pli schubras duain las staziuns vegnir

Cun il scumond vulan ins promover la segirezza e la schubradad a la staziun. Er la qualitad da viagiar ed il bainstar dals clients che èn da viadi cun ils meds publics duai sa meglierar.

Adina daplirs viagian durant ils temps da grond traffic cun il tren. Bleras persunas spetgan damai spess in sper l'auter sin il tren. Sco consequenza hai adina puspè da cas, nua che la pel u la vestgadira d'insatgi è vegnida brischada. Quai vulan ins evitar. Ma er l'ambient e la schubradad pateschan: Blers fimaders bittan lur stumbels sin ils binaris ni la rodaglias, enstagl en ils tschendrers.

Differentas reacziuns

Per ils ins èsi cler: In scumond per l'entira staziun è il sulet gist. I dat dentant era quels che chattan quai sezs ina buna chaussa, chapeschan però era, che quai è tup per ils fimaders. I na duess betg daventar ina discriminaziun dals fimaders. E lura datti era quels, ch'èn da l'avis, che quai saja ina idea tuppa, perquai ch'i funcziuneschia bain era senza scumond.

Maletg 1 / 3 Legenda: Ils tschendrers en be pli da chattar a l'ur da la staziun nua ch'igl è anc lubì da fimar. RTR, Flavio Bundi Maletg 2 / 3 Legenda: Igl è uschè lunsch: il scumond da fimar a la staziun da Cuira vala. RTR, Flavio Bundi Maletg 3 / 3 Legenda: Era sin la staziun dals Autos da Posta vegnan ils viagiaturs avisads da betg fimar. RTR, Flavio Bundi

Vossas respostas sin Twitter Scumond da fimar a la staziun da Cuira – Tge schais? — RTR (@RTRSRG) 1. Februar 2018 , il link avra en ina nova fanestra

RR actualitad 11:00