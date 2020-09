Repair-Cafés dattan ozendi in pau cuntrapaisa a la societad da sfarlattim. Dentant quant grev èsi uschiglio da laschar reparar insatge? Nus avain fatg l'emprova en la citad veglia da Cuira.

Il monitur dal telefonin rumpa, ils chalzers èn isads, serranetgas na van betg pli – quantas giadas cumpran ins en ina tala situaziun insatge nov. Forsa, perquai ch'ins na sa betg, co pinar la chaussa u na chatta gist nagin che sa reparar l'urden, forsa er ord marschadetgna u perquai ch'ins vul adina il pli nov e modern.

Quant grev èsi insumma da chattar insatgi che reparescha. Nus avain fatg in gir atras la citad veglia da Cuira cun exempels concrets: in satgados, in telefonin, ina chadaina e chalzers. Il resultat datti da tadlar qua:

Profis fan lavur voluntara per reparar

Ina varianta per betg bittar davent rauba che po anc vegnir cumadada èn ils Repair Cafés. In tal datti er a Cuira: Ensemen cun profis repareschan scolars da la scola primara Lachen mintga segunda sonda dal mais apparats tecnics e velos. La proxima ga è il Repair Café sonda che vegn, ils 12 da settember.

Ina survista dals Repair Cafés en Svizra e tge ch'i dovra per sez instradar in tal, chattais Vus qua sut:

