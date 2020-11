Suenter 18 mais da construcziun ha La Posta avert il venderdi il quart center regiunal da la Svizra per sortir pachets. En quel pon vegnir sortids 8'000 pachets per ura.

Ils ultims trais onns ha La Posta investì 190 milliuns francs en centers da sortir pachets regiunals. Gia en funcziun èn ils centers a Vétroz VS, Cadenazzo TI, ed Ostermundigen BE.

155 plazzas da lavur

A Vaz Sut ha La Posta investì 60 milliuns francs. Il nov center unescha ils dus centers logistics da fin qua a Buchs e Landquart. 115 persunas da quels dus lieus lavuran en il nov center da pachets. Ensemen cun ils 40 novs impiegads lavuran en tut 155 persunas en il nov center da pachets.

Che La Posta ha realisà il center sin terren Grischun legra era cusseglier guvernativ Marcus Caduff, schef dal Departament d'economia publica e fatgs socials dal Grischun (tenor communicaziun a las medias):

Cun il center da pachets ad Untervaz affirmescha La Posta il Grischun sco plazza economica. Nus avain plaschair che la Posta amplifitgescha uschia la qualitad dal servetsch public en noss chantun e ch'ella creescha e segirescha novas plazzas da lavur en la regiun.

Dapli pachets pervi da commerzi online

Raschun per quellas investiziuns èn l'infrastructura da sortir pachets è la fulla da pachets che crescha ad in crescher cun il commerzi online. Uschia ha La Posta sortì l'onn passà 148 milliuns pachets. Avant 10 onns eran quai anc 110 milliuns pachets.

Per l'onn current quinta La Posta pervi da la pandemia da corona anc ina giada cun in augment il dumber da pachets. Actualmain transporta La Posta 24% dapli pachets ch'avant in onn. Da quels sajan 15% d'attribuir a l'effect da corona. La stagiun auta da pachets vegnia dentant pir cun il Black Friday ed il temp da Nadal, scriva l'interpresa.

Pli curts viadis da transport

Per La Posta è l'avertura dal center a Vaz Sut in pass strategic da gronda impurtanza. Grazia a quel sa reduceschan numnadamain ils viadis e temps da transport. Ils pachets dal Grischun, la regiun Sargans e Werdenberg sco er quels dal Principadi da Liechtenstein na ston uschia betg pli ir l'emprim a Frauenfeld per vegnir sortids.

Tenor atgnas indicaziuns planisescha La Posta da realisar anc ulteriurs centers da pachets regiunals en Svizra. Nua che quels duain lura vegnir construids, è però anc avert.

Bajetg cun grond implant fotovoltaic

Il center da pachets dispona plinavant d'ina particularitad persistenta: sin il tetg dal center da pachets regiunal producescha in dals implants fotovoltaics ils pli gronds dal Grischun forza electrica per 215 chasadas ordinarias. Cun ils 2'340 panels sin ina surfatscha da 3926 meters quadrat generescha l'implant pia mintg'onn 764 MWh electricitad ecologica.