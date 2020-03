Gudogn operativ da passa 115 milliuns per chantun

Procurà per quest resultat positiv han sur tut expensas pli pitschnas che previsas en il budget, amortisaziuns pli bassas ed entradas pli autas da la taglia chantunala e federala, sco era pajaments supplementars da la Banca naziunala svizra. Dal gudogn operativ da 115,5 milliuns restan la finala 53,6 milliuns (l'onn avant 2,7 milliuns). Uschia crescha il chapital agen dal chantun da 418 milliuns sin 496 milliuns francs.

Las cifras concretas Las cifras dal 2019 (l'onn avant): gudogn operativ 115,5 milliuns (105,2 milliuns)

gudogn total 53,6 milliuns (2,7 milliuns)

entradas da taglia 806,9 milliuns (803,3 milliuns)

investiziuns bruttas 381,1 milliuns (384,7 milliuns)

investiziuns nettas 227,0 milliuns (239,7 milliuns)

quota statala 13,8% (13,9%)

grad d'autofinanziaziun da las investiziuns nettas 132,3% (119,3%)

Il resultat operativ uschè positiv è sur tut d'attribuir a la taglia chantunala che ha survegnì radund 21,6 milliuns dapli entradas che budgetà. Plinavant ha il chantun survegnì 15,3 milliuns dapli che budgetà da la Banca naziunala svizra ed er total 10,1 milliuns dapli da las taglias federalas. Betg d'emblidar è ch'il chantun ha plinavant survegnì radund 4,5 milliuns francs restituziuns or dals embrugls dal cartel da construcziun.

Gudogn total da 53,6 milliuns

Suenter il gudogn total da 53,6 milliuns munta il chapital agen dal chantun a 2,5 milliardas. Da quai èn 496 milliuns la part disponibla da l'agen chapital. Ils ulteriurs 2,0 milliardas èn facultad administrativa. Quels daners èn liads en investiziuns sco era en prefinanziaziuns.

Perspectiva 2020

Il preventiv dal 2020 dal chantun prevesa in deficit da 33 milliuns francs. Per l'onn current possian ins anc ina giada quintar cun in bun resultat operativ. Qua grazia ad ina contribuziun fitg auta da la Banca naziunala svizra ed ina dividenda da giubileum da la Banca chantunala grischuna.

Il coronavirus ha in effect sin il preventiv 2020

La situaziun actuala pervi dal coronavirus ed il sustegn ch'il chantun ha garantì per l'economia, vegnan dentant ad effectuar il quint. Ils 80 milliuns dal pachet da mesiras derivan da meds generals. Projects ch'il Cussegl Grond ha gia empermess ils credits na sajan betg periclitads, uschia Christian Rathgeb. Per exempel il project da digitalisaziun, il Green Deal u il project Bildungscampus.

Igl è nunditg impurtant che quests projects vegnan realisads. Ils meds finanzials èn pinads. Quai èn impurtants projects per il futur.

La regenza è vi da mirar, nua ch'ins pudess spargnar, per mitigiar l'influenza dal coronavirus sin l'economia e sin la populaziun. Quant grondas che las sperditas da taglia vegnian la fin finala ad esser, gliez na possian ins betg dir en il mument. El na veglia betg specular, uschia Christian Rathgeb. Las consequenzas per propi vegnan a sa mussar pir en il quint dal 2021. Dentant duess er il 2021 esser pulit bun, ma il rom per las finanzas vegnia pli stretg.