Il Cussegl grond ha approvà il quint chantunal 2019 unanimamain – in quint positiv sco gia ils ultims onns, cun in gudogn da bunamain 116 milliuns francs. Pervia dal coronavirus pudess la seria da gudogns dal chantun dentant ir a fin quest onn.

La situaziun finanziala saja solida e quai gidia segir a surmuntar la crisa che spetgia, uschia il minister da finanzas Christian Rathgeb al cumenzament da la debatta.

In motiv per il resultat positiv è ch’il chantun ha survegnì bun 15 milliuns francs dapli che quintà da la Banca naziunala Svizra. En egl dattan era bunamain 22 milliuns francs dapli entradas da taglia che previs en il budget (total passa 800 milliuns francs):

Las entradas da taglia vegnian probablamain a sa sminuir entras la crisa da corona, avertescha Christian Rathgeb. Insumma saja da quintar cun pli paucas entradas a partir dal 2021.

Investì bler

Las investiziuns nettas dal chantun restan autas cun 227 milliuns francs. La raschun èn per exempel projects gronds sco la construcziun da la praschun Tignez a Cazas, il center d’administraziun Sinergia a Cuira, il center da scolaziun al Plantahof a Landquart u era la sanaziun dal convict da la Scola chantunala e la basa da traffic San Bernardino.

Budget quintava cun minus

Era quai è nagut nov: Adina puspè quinta il chantun cun deficits e noda la finala tuttina in gudogn. Per l’onn 2019 era vegnì budgetà in deficit da 49 milliuns francs – sa resultà è in gudogn da bunamain 116 milliuns francs.