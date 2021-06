En il Grischun è il dumber da dischoccupads sa reducì il matg per 387 sin totalmain 2’243 persunas, cumpareglià cun l'avrigl. Quai correspunda ad ina quota da dischoccupaziun da 2%, scriva l'Uffizi per industria, mastergn e lavur dal Grischun. Supplementar èn 1'068 persunas vegnidas registradas che n'èn betg annunziadas sco dischoccupadas, tschertgan dentant ina plazza. Il matg avant in onn ha il Grischun dumbrà 3'620 persunas senza lavur (mira grafica).

Gastronomia cun pli blers dischoccupads

Il pli grond dumber da dischoccupaziun hajan nudà la gastronomia (1'049), il traffic ed il transport (171), il commerzi en detagl (143), industria da construcziun (118) sco era il sectur da sanadad e socialesser (102). Dal las 2'243 persunas da lavur eran 1'084 dunnas e 1'159 umens.

Lavur curta en Grischun

En tut han 1’343 manaschis survegnì indemnisaziuns per lavur reducida en il Grischun. Quai èn pli paucs ch’anc l’avrigl nua che 1'650 manaschis han survegnì indemnisaziun per lavur reducida.

Quota da dischoccupaziun en Svizra 3,1%

En l’entira Svizra è il dumber da dischoccupaziun sa reducì da 151'233 sin 142'966 persunas. Quai correspunda ad ina quota da dischoccupaziun da 3,1%, sco il Secretariat da stadi per l'economia SECO scriva. Supplementar èn 94'401 persunas vegnidas registradas che n'èn betg annunziadas sco dischoccupadas, tschertgan dentant ina plazza.