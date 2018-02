Las bancas Raiffeisen en il chantun Grischun han danovamain pudì crescher l'onn passà en la fatschenta d'ipotecas ed en la fatschenta da deposits da clients. Ellas han fatg l'onn passà in gudogn da 4,5 milliuns francs.

Raiffeisen dal Grischun augmentan gudogn per 6,9%

Sco l'uniun da las bancas Raiffeisen grischunas communitgescha, è il gudogn 2017 creschì per bunamain 7% sin 4,5 milliuns francs. En la fatschenta d'ipotecas han las bancas pudì crescher sin 4,7 milliardas francs, ed en la fatschenta da deposits da clients sin 4,6 milliardas francs.

Fatschenta da tschains pitga principala

La fatschenta da tschains resta la funtauna la pli impurtant da la banca Raiffeisen. Cun ils tschains fitg bass èn las sfidas per la banca fitg grondas. Il gudogn brut da la fatschenta da tschains è sa sminuì per 0,9% sin 60,15 milliuns francs. Suenter resguardar rectificaziuns da la valur e perditas sa resulta in gudogn net da la fatschenta da tschains da 59,78 milliuns francs. Uschia ha ella contribuì cun 82,5% a la rendita da la fatschenta.

