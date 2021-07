«Liricas Analas » live tar RTR

Cumenzà ha tut pitschen, cun set giuvens en in tschaler a Sedrun – daventà èsi insatge grond. Els han gì concerts sin las grondas tribunas en l'entira Svizra ed in success sur ils cunfins ora. L'onn 2009 èn els perfin stads nominads per il «Swiss Music Award» en la sparta «Best Newcomer». Era sch'i n'ha betg tanschì per l'emprim plaz, han las Liricas betg dà si e producì vinavant buna musica.

Albums

L'emprim album «analogia» è cumparì l'onn 2004. Ils proxims onns èn suandads quatter ulteriurs albums ch'han gì grond success. L'ultim album è stà «banalitad». Quel han els publitgà suenter ina lunga pausa dal 2011 enfin il 2016. Durant quest temp èsi stà fitg ruassaivel enturn las «Liricas Analas» ma els èn vegnids «BACK».

Hit «Siemis»

Enconuschents èn «Liricas Analas» vegnids cun il hit «Siemis». Quel han els era chantà a la sonda lunga da l'onn 2019 tar RTR.

Las Liricas Analas sin visita tar RTR il 2019:

Co ticcan ils rappunz?

Els ticcan different, fitg different e tuttina chattan els dapi l'entschatta ensemen la storta. Ils Cuntrasts han accumpagnà il 2016 ils trais rappunz Orange, Flepp e Jusht.