Il rapport vegn pli u main a las medemas conclusiuns sco la PUK – la cumissiun d'inquisiziun parlamentara che ha preschentà mardi ses rapport. L'expertisa sa basa numnadamain per part sin las medemas actas sco la PUK e la procura publica. Ils rapports han ils gremis dentant elavurà independentamain.

Il rapport dad Andreas Brunner Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Il matg 2018 ha la regenza grischuna decis d'incaricar Andreas Brunner cun in'expertisa en il cas Quadroni. L'anteriur manader da la procura publica dal chantun Turitg duai sclerir las rollas da persunas ord il Departament da giustia, polizia e sanadad – da lezzas uras anc sut la direcziun da Christian Rathgeb (entant è Peter Peyer il cusseglier guvernativ responsabel). Andreas Brunner ha era survegnì l'incarica da far propostas per l'organisaziun ed ils process en il departament.

Adam Quadroni na saja e na saja betg stà ina simpla persuna, resumescha l'expert Andreas Brunner. Gist cun persunas difficilas stoppian collavuraturas e collavuraturs dal chantun agir neutral, correct, commensurà e plausibel. En il cas dad Adam Quadroni saja quai succedì be per part.

Mancos tar la Polizia chantunala

Sco gia la PUK vegn Andreas Brunner a la conclusiun ch'il schef dal post da polizia al lieu ha decis quasi persul l'agir da la polizia – senza controllas da ses superiurs.

Il rapport da bun 60 paginas crititgescha tranter auter:

I n'ha dà nagin'argumentaziun plausibla per l'acziun dal december 2016 da confiscar armas en chasa Quadroni.

I n'ha dà nagina basa fundada per valitar Adam Quadroni sco persuna privlusa.

Ils superiurs dal schef dal post da polizia n'han betg verifitgà ils motivs per in'arrestaziun dad Adam Quadroni cun in'unitad da grenadiers il zercladur 2017.

Duas acziuns da la polizia per confiscar armas e brevs suenter l'arrestaziun dad Adam Quadroni n'èn betg stadas legalas.

L'ospitalisaziun dad Adam Quadroni en ina clinica psichiatrica è stada giustifitgada.

Per tut ils sbagls na possian ins betg far responsabel il cumandant da la Polizia chantunala, scriva Andreas Brunner. Tuttina: Walter Schlegel saja s'occupà memia pauc cun il cas Quadroni. Critic vegn era valità ses punct da vista ch'ins possia be far renfatschas a la polizia sch'ella cuntrafetschia a la lescha – dentant betg sch'ina incumbensa na vegnia betg realisada correct, sco per exempel la valitaziun dad Adam Quadroni sco persuna privlusa.

Meglra documentaziun tar KESB e Servetsch social

L'autoritad per la protecziun da l'uffant e da creschids KESB n'ha betg documentà ils numerus contacts ch'il collavuratur ha gì cun ulteriuras instanzas. Andreas Brunner crititgescha questa pratica, lauda dentant era la KESB che ha entant decis da documentar discurs e cussegliaziuns.

La rolla da la collavuratura dal Servetsch social n'ha l'expert betg pudì sclerir cumplainamain, cunquai ch'ella è vegnida deliberada mo per part da ses secret d'uffizi. Notizias d'acta haja ella bain fatg en connex cun ils discurs cun la dunna dad Adam Quadroni, dentant betg davart ils barats cun auters uffizis (polizia, KESB, medi uffizial).

Cuntegn e cunfins dal rapport Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen L'expert Andreas Brunner ha survegnì invista en ils protocols da la PUK e dal procuratur public extraordinari ch'èn medemamain vi d'analisar las acziuns da polizia en connex cun il cartel da construcziun en l'Engiadina. Engrevgià sia lavur han trais fatgs: La Dretgira chantunala n'ha betg deliberà il president da la dretgira regiunala da ses secret d'uffizi

La dunna dad Adam Quadroni n'ha betg deliberà l'Uffizi social da sia discreziun professiunala

Cusseglier guvernativ Marcus Caduff ha deliberà la collavuratura dal servetsch social en la regiun be parzial da ses secret d'uffizi (be quai che pertutga discurs tranter ils uffizis, dentant betg per ils discurs da cussegliaziun cun la dunna dad Adam Quadroni).

In catalog da mesiras concretas

En tut 19 propostas numna Andreas Brunner en ses rapport – mesiras generalas, talas per la Polizia chantunala, la KESB, medis uffizials, il servetsch social ubain la dretgira regiunala. Tranter auter:

Il chantun Grischun dovra urgentamain in management da privel.

Collavuraturas e collavuraturs duain ademplir lur obligaziun da documentar a scrit discurs e fatgs.

La Polizia chantunala duai stgaffir in servetsch «protecziun da violenza» responsabel per smanatschas e violenza a chasa.

Per la polizia en l'Engiadina Bassa duai dar scolaziuns intensivas en connex cun ademplir la lescha da polizia.

Uffiziers da la Polizia chantunala duain vegnir sensibilisads da controllar e verifitgar meglier lur glieud.

La KESB duai stgaffir standards cura ch'igl è d'avrir formalmain in cas (che vegn lura era documentà a scrit).

Medis che decidan davart in'ospitalisaziun en ina clinica psichiatrica dovran ina scolaziun.

RTR novitads 10.00