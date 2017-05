Raps dal chantun per vignas scheladas - ni gea ni na

Las notgs da schelira han procurà per donns considerabels en las vignas dal Signuradi. Ina survista n'han ils viticulturs anc betg. Gia uss è dentant cler: I pudess dar sustegn dal chantun.

Ina basa legala per substituir als viticulturs ils donns na dettia quai bet: Tenor il cusseglier guvernativ responsabel Jon Domenic Parolini na saja in sustegn finanzial dal chantun betg lubì per chaussas ch'ins possia segirar.

Per in sustegn cun raps dal maun public dovra ina basa legala

Per donns da schelira e da tempesta vi da las vignas datti ina segirada. Tals donns na po il chantun tenor la lescha betg sustegnair cun raps dal maun public.

Auter vesi ora tar donns vi da fritga e verdura. Tals donns na pon ils purs betg segirar uschia ch'il chantun pudess substituir las perditas. Sch'il chantun fa quai è dentant anc avert, uschia Jon Domenic Parolini.

Tuttina in zic speranza per ils viticulturs

Il cusseglier guvernativ n'excluda dentant betg per 100% in sustegn finanzial per ils viticulturs. Avant co decider stoppian ins dentant examinar la dimensiun dals donns, sche quels sajan existenzials e co ch'ils viticulturs hajan reagì sin las fradaglias.

Ed ins stoppia examinar anc ina giada la basa legala per sclerir sch'i dess tuttina ina pussaivladad per sustegn.

RR actualitad 17:05