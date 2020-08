Gianna Olinda Cadonau relata d'experientschas cun rassissem – e tge che sto midar per che ses figl na fetschia betg pli talas.

Dapi che George Floyd è mort entras violenza da polizia en l’USA datti protestas cunter rassissem e discussiuns. Gianna Olinda Cadonau è cuntenta da las discussiuns. Il tema saja preschent en ses mintgadi ed en la societad – e tuttina betg a la surfatscha.

A Scuol nua ch’ella è creschida si, haja strusch dà reacziuns rassisticas vers ella u sia sora ch’è medemamain da pel stgira, raquinta Cadonau.

Tuts savevan che nus essan las figlias dal scolast

En la terza classa haja quai dà ina fasa che scolars pli vegls hajan clamà suenter «negrina» u autras chaussas. Ma quai hajan ins lura tematisà en scola e quels scolars sajan sa perstgisads.

Attatga verbala agressiva

Ina da las mendras experientschas: A Turitg l'hajan ina giada attattgà verbalmain a moda agressiva dus giuvens gist, cura ch'ella saja sortida dal tram. I saja sa splegà uschè svelt, ch’ella n’haja betg pudì reagir. Ils dus umens eran gia en il tram e davent avant ch’ella avess pudì dar resposta.

Era cun «racial profiling» haja ella fatg experientschas – a la duana cun passar ils cunfins cun bus u tren.

La guardia da cunfin ha controllà be mai e mes um en in bus plain

Il pli derasà sajan furmas subtilas da rassissem – en la communicaziun u en dumondas insistentas davart la derivanza. Ella resentia magari sco impertinent, sch’ella stoppia sa giustifitgar dad esser qua e repeter ch’ella saja da qua.

Quai è stanclantus e consumescha

Tge sto sa midar?

Gianna Olinda Cadonau è mamma d’in mat. Sin la dumonda, tge che stuess capitar per che ses figl na fetschia betg talas experientschas, di la mamma: La societad stoppia sa distatgar da la vista, ch’ils alvs sajan la norma. I saja da sviluppar ina schientscha che nagina gruppa saja superiura a tschella.

I va per esser conscient e dad agir tenor quai

En auters pajais existian leschas encunter discriminaziun rassistica. En Svizra anc betg. Ina lescha fiss in ferm instrument che pussibilitass da sa dustar giuridicamain cunter discriminaziun.

Autura e managera da cultura

Gianna Olinda Cadonau fa part da la direcziun da la Lia rumantscha, nua ch’ella è era responsabla per la promoziun da cultura. Plinavant s’engascha ella en plirs gremis, sco per exempel la cumissiun da cultura dal chantun Grischun. Ella ha studegià relaziuns internaziunalas a Genevra e management da cultura a Winterthur.

Per ses cudeschs «Ultim’ura da la not – Letzte Stunde der Nacht» ha ella retschavì il premi Terra Nova da la fundaziun Schiller. Quest atun duai cumparair in ulteriur cudesch cun poesias en differentas linguas.

Naschida è Gianna Olinda Cadonau il 1983 a Panaji en l’India ed è vegnida adoptada d’in perin da scolasts a Scuol, nua ch’ella è creschida si.