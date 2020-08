Per discurrer da rassissem dovri ils dretgs pleds. Tge expressiun duvrar per betg offender insatgi?

Persuna da colur u da pel stgira – co dir?

Il pledari grond inditgescha persuna da pel stgira. Activists ed activistas che battan cunter rassissem proponan people of color. Quest’expressiun englaisa ha l’avantatg ch’ella includa tuttas gruppas che n’èn betg alvas – betg sulet persunas da pel stgira. Ma co pudess ins dir quai per rumantsch?

Gianna Olinda Cadonau propona persunas da colur perquai che gliez sumeglia il pli fitg l’expressiun englaisa che sa derasa pli e pli. Ad ella, sco liricra rumantscha, plascha era umans da colur. Il pled uman, cumpiglia dapli d’in uman u carstgaun ch'il pled persuna che saja plitost in term administrativ.

«Sche las persunas pertutgadas pon s’identifitgar cun people of color, èsi impurtant da duvrar l'expressiun», di Gianna Olinda Cadonau.

Ma porti insumma insatge al cumbat cunter rassissem, sch’ins dovra in'autra expressiun? U èsi be cosmetica verbala? Reacziuns rassisticas, gist en Svizra, na sajan mai violenza corporala, mabain adina offaisas verbalas, di Gianna Olinda Cadonau. Perquai saja la lingua in instrument ferm ed impurtant cunter il rassissem.