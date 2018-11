Ils Liberals grischuns vulessan gugent turnar en il Cussegl naziunal il 2019, suenter 8 onns pausa. Cun tgi che quai duai reussir, sur da quai paran las opiniuns anc dad ir in ord l'auter.

Ils 20 october 2019 elegiain nus in nov parlament federal. Per ils liberals grischuns la proxima schanza da reconquistar il sez ch'els han pers avant 8 onns: quella giada, dal 2011, aveva Tarzisius Caviezel pers ses sez a Josias Gasser dals Verd-liberals.

Ussa pari da dar in cumbat per la candidatura principala: interess annunzian tant l'anteriur president da partida Michael Pfäffli sco er la nova scheffa da fracziun, Vera Stiffler. Ma er il nom Christian Rathgeb resta in'opziun - er sche quel ha fin ussa refusà in pussaivel interess.

