Sbagls sajan capitads tar la polizia sin tut ils livels – tant en il biro a Scuol sco er tar il capo policist, il cumandant Walter Schlegel. El vegn crititgà pliras giadas en il rapport da la PUK. Gian Michael, il president da la fracziun da la PBD dat perquai da ponderar a la regenza.

La regenza sto tschentar a sa sezza la dumonda schebain Walter Schlegel è anc il dretg cumandant per il chantun

Las autras fracziuns dal Cussegl grond, pia la PS, la PLD, la PCD e la PPS na pretendan dentant betg il chau da Walter Schlegel – tenor ellas sajan bleras persunas sin plirs livels stadas responsablas per ils sbagls. Tge che saja dentant uss impurtant è, che la regenza prendia mesiras persuenter che tals sbagls na possian betg pli capitar.

La PS scriva per exempel cler che las controllas internas hajan disditg totalmain en il cas Quadroni. I manchia la documentaziun, cumpetenza e direcziun. Perquai sajan las propostas, che la PUK fetschia a la fin da ses rapport, immediat da metter enturn.

Las propostas da la PUK

Ina proposta che la PUK fa a la regenza per meglierar la situaziun è, ch'ella pretendia dapli documentaziun. L'administraziun haja numnadamain documentà manglus en il cas Quadroni.

In auter punct: I dovria tenor la PUK in meglier management da privel – quai munta tranter auter, che las persunas che fan l'analisa da risico vegnan scoladas meglier.

In terz punct impurtant saja da sclerir las responsabladads. La controlla da process interna avessia stuì funcziunar meglier, cun coachings pudessan ins per exempel far pli directa la communicaziun.

