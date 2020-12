Las restricziuns per ils territoris da skis ch'èn vegnidas communitgadas oz èn numnadamain pli pauc severas che quai ch'ins aveva spetgà. Auter guarda quai or per la cultura. Las novas restricziuns ch'il chantun ha communitgà oz èn vegnidas nunspetgadamain.

Martin Vincenz da Grischun Vacanzas è cuntent cun las decisiuns ch'il Cussegl federal ha communitgà oz e che la finamira resta da tegnair avert ils territoris da skis.

Tar las pendicularas grischunas èn ins en general cuntent cun las novas dal Cussegl federal pertutgant la stagiun d'enviern. Surtut cun la schanza da pudair avrir durant la stagiun e quai senza limita da persunas en il territori. Quai fissi er stà fitg grev da controllar, ha ditg il president da las pendicularas grischunas, Martin Hug. El disturbi dentant, ch'ins sto tar las pendicularas purtar ina mascrina e vitiers era tegnair la distanza. Quai saja pli sever che tar il traffic public, ha el ditg envers RTR.

Mo surtut spera Hug, che las cifras da persunas infectadas en il Grischun vegnian meglieras, per ch'il chantun possia lura dar las lubientschas per avrir u laschar avert ils territoris durant la stagiun.

Spetgà cun tensiun la communicaziun

Las pendicularas ed ils turistichers grischuns avevan spetgà cun ina tscherta tema las infurmaziuns dal Cussegl federal da quest venderdi. Il cusseglier federal, Alain Berset, aveva oriundamain planisà restricziuns fitg severas sco per exempel da limitar il dumber da persunas che pon visitar durant in di in territori da skis u er da serrar las ustarias dals territoris gia a las 15:00.

Uss guarda quai dentant or meglier che spetgà. I na dat naginas restricziuns da capacitad per ils territoris da skis. Sulettamain en gondlas serradas e pendicularas dastgan vegnir nizzegiadas be duas terzas da las capacitads. Vitiers valan las reglas d'igiena e da distanza che fan gia part dals concepts da segirezza actuals.