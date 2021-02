Il president da la baselgia catolica Grischuna commentescha la decisiun dal papa cun ils pleds: «Freude herrscht!». Enfin ussa saja la collavuraziun cun Joseph Bonnemain stada buna.

Jau sun persvas, ch'el sa lantschar in nov cumenzament en l’uvestgieu da Cuira.

Tenor el saja il nov uvestg ina persuna che respectia il sistem dual cun las baselgias chantunalas ed il uvestgieu. Vinavant è Joseph Bonnemain s'engaschà en differentas spartas ed en differents lieus, per exempel a Turitg. La baselgia catolica da Turitg til numna perquai «construider da punts» – cun la spranza che las relaziuns tanter Cuira e Turitg sa megliereschan.

«Soluziun transitorica»

Da differentas varts vegn Joseph Bonnemain dentant era titulà sco soluziun transitorica. Cun ses 72 onns na po el betg star ditg en uffizi. Ils uvestgs ston annunziar cun 75 onns lur demissiun tar il Papa. El haja dentant differentas pussaivladads da lantschar in cumenzament. Ina varianta: Joseph Bonnemain vegn ad eleger quatter novs canonis – las persunas ch'elegian en futur il uvestg. Là possia el plazzar sias persunas.

Tenor Eva-Maria Faber, professura da la Scola auta teologica a Cuira, na dependa dentant betg mo dal nov uvestg. Tut las instituziuns stoppian sa metter ensemen per lantschar in nov chapitel. Ella beneventa dentant la decisiun e manegia che Joseph Bonnemain enconuschia bain la situaziun en il uvestgieu e haja bunas premissas per megliurar la collavuraziun tranter las instituziuns religiusas.