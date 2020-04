Cun mintga di che las scolas restian serradas, s'avria la forsch en il sectur da la furmaziun pli fitg. Quai hajan las experientschas da las ultimas emnas mussà, uschia Sandra Locher Benguerel. I saja fitg impurtant da puspè pudair instruir en scola. Perquai che la scola fetschia bler dapli che be intermediar savida. Il contact regular sco era l’emprender social sajan dus ulteriurs facturs impurtants en la scola.

Ussa saja da sclerir dumondas avertas sco per exempel co far scola en temp da corona cun mesiras da distanza e d’igiena. E tge far cun persunas d’instrucziun e scolars e scolaras ch'èn persunas da ristg. La cussegliera naziunala socialdemocatica e scolasta spera sin directivas naziunalas.