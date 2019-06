La regenza grischuna ha preschentà il glindesdi, co ella vul realisar la lescha federala davart la refurma fiscala e la finanziaziun da l'AVS sin l'entschatta dal 2020.

La lescha federala davart la refurma da taglia ch'è vegnida acceptada il matg a l'urna duai en emprima lingia vegnir realisada cun sbassar la taglia per interpresas. La regenza grischuna vul sbassar quella tariffa da 5,5 sin 4%. En pli duai vegnir introducì ina boxa da patentas sco er deducziuns supplementaras da la taglia per expensas da perscrutaziun e svilup.

Per persunas privatas na mida la nova lescha betg bler. Sulettamain la pauschala per custs da professiun vegn auzada da 3'000 sin 3'500 francs.

Damain entradas per chantun e vischnancas

Per chantun e vischnancas munta questa midada ina perdita dad entradas tar las persunas giuridicas. Quella perdita po per part vegnir egualisada cun la pli auta cumpart da la taglia federala che chantun e vischnancas survegnan. Quintà vegn la finala anc cun ina sperdita da mintgamai radund 10 milliuns francs per chantun e vischnancas.

RR novitads 12:00