Regenza approva project per meglieras vias da guaud

Bunamain 60 kilometers vias da guaud en l'entir Grischun pon vegnir meglieradas. Tras quai vegn l'avertura da guauds da protecziun meglierada. Pertutgada è ina surfatscha da bun 10'400 hectaras da protecziun e circa 4000 hectaras ulteriur guaud.

En pli datti en ils guauds da Domat, Tavau e Puntraschigna trais novs batschigls d'aua da stizzar fieu. La regenza grischuna ha approvà il project e concedì in credit da bunamain 13 milliuns francs.

Questa summa cumpiglia er ils daners per acquistar material da stizzar fieu per las 12 basas da pumpiers regiunalas per incendis da guaud.