Babs duain era pudair far in congedi – dispitaivel è però quant ditg.

Duas emnas congedi per babs è avunda, quai manegia la regenza grischuna en sia posiziun pertutgant l'iniziativa «per in congedi da paternitad raschunaivel». La regenza è da l'avis che tant ils babs sco er las mammas ed oravant tut ils uffants profiteschian d'in congedi da paternitad. Era l'economia profiteschia, sche omadus geniturs s'engaschian en l'educaziun senza ch'in stoppia renunziar a la lavur. Quai mantegnia forzas da lavur, saja però politicamain e socialmain era in ferm signal per parter las rollas e per la diversitad dals models da famiglia.

Auter che l'iniziativa – che pretenda in congedi da paternitad da 4 emnas – tanschan tenor la regenza grischuna 2 emnas. Uschia sustegna ella la cuntraproposta indirecta da la cumissiun. La regenza grischuna beneventa questa soluziun da cumpromiss. Era da finanziar quest congedi via l'urden da cumpensaziun dal gudogn beneventa la regenza grischuna. Pia la medema schliaziun sco tar il congedi da maternitad.

