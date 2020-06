Nov post central per persunas minorennas betg accumpagnadas

Il Grischun stgaffescha in post central per persunas minorennas betg accumpagnadas per garantir a questas persunas lur represchentanza legala. La regenza ha decidì da stgaffir il post che ha l'incumbensa da guardar ch'il bainstar dals uffants na vegnia betg engrevgià supplementarmain durant lur dimora en il chantun. Sper quai ha il post central er incumbensas administrativas e coordinativas. Il post è affilià a l'Uffizi da migraziun e vegn surveglià da la KESB.

Minorens betg accumpagnads (MNA) Textbox aufklappen Textbox zuklappen MNA èn requirentas e requirents d'asil minorens, persunas minorennas admessas provisoricamain, fugitivas e fugitivs minorens sco er fugitivas e fugitivs minorens admess provisoricamain che sa trategnan en Svizra senza lur geniturs u senza in'autra persuna che ha la tgira genituriala; ils uffants èn savens traumatisads, perquai che la relaziun cun lur geniturs è vegnida interrutta.

