Lantschà la dumonda ha il deputà da la PCD, Reto Crameri: Fatgs penals che sajan plitost bagatellas e che chaschunian auts custs da procedura penala duajan vegnir repassads cun egls critics. Sco exempel ha el numnà in lev surpassament da sveltezza cun auto che chaschunia in chasti da 40 francs. Ensemen cun ils custs da procedura muntia il quint lura tuttina a 245 francs. Cunquai ch'i dettia anc divers auters delicts che chaschunian custs exagerads en cumparegliaziun cun il delict, ha el pretendì da betg mo surlavurar il catalog da delicts, mabain medemamain d'introducir in sistem d'avertiment avant che gist dar in chasti.

Malgrà ch'il directur da giustia Peter Peyer ha menziunà che blers cas sajan suttamess al dretg federal e che l'incumbensa da Crameri purtass blera lavur e pauc niz, han ils deputads dal Cussegl grond sustegnì cun 94 tar 21 vuschs la dumonda da Reto Crameri.

