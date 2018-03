I valia la paina d'examinar, schebain il chantun Grischun duai candidar per ils campiunadis mundials dals mastergns, ils uschè numnads WorldSkills, per l'onn 2023 u pli tard. La regenza grischuna ha respundì ad in'incumbensa dal deputà puschlavin, Alessandro Della Vadova da la PCD.

Dal punct da vista da la regenza pudessan quels campiunadis mundials dar impuls positivs a l'entir chantun e rinforzar la furmaziun professiunala en il Grischun, en Svizra ed er ordaifer ils cunfins. Ultra da quai fissi pussaivel da rinforzar la reputaziun internaziunala da la Svizra e dal Grischun sco ospitant e sco organisatur e da rinforzar la economica e turistica dal Grischun.

WorldSkills – campiunadi mundial da mastergn Ils WolrdSkills vegnan organisads mintga dus onns, mintgamai en in auter lieu da concurrenza. L'emprima giada è la concurrenza vegnida organisada l'onn 1953. La Svizra è adina sa participada cun in team. Durant ils davos 20 onns han mintgamai 33 fin 40 giuvenils da fin 22 onns represchentà la Svizra.

La cumissiun per scienza, educaziun e cultura dal cussegl naziunal è s'exprimida il november 2017 praticamain unanimamain a favur da la moziun davart l'organisaziun dals WorldSkills en Svizra. Quella cumissiun incumbensescha il Cussegl federal d'elavurar ina candidatura per l'organisaziun dal campiunadi l'onn 2023. Sche las duas chombras sustegnan la moziun, lura sto la fundaziun SwissSkills prender per mauns ina candidatura internaziunala sin plaun internaziunal. Per l'onn 2023 ha il chantun Basilea-Citad gia demussà ses interess.

Basilea-Citad s'interessava per l'organisaziun WoldSkills 2021

Basilea-Citad ha quintà cun custs da 900 000 francs per la fasa da candidatura e per in'eventuala organisaziun ed ulteriurs cust da 89 milliuns francs per realisar ils WorldSkills 2021 a Basilea Citad. Quels fissan previsiblamain vegnids repartids sin il chantun e sin il secretariat da stadi per furmaziun, retschertga ed innovaziun. Il Cussegl federal ha decidì da betg sustegnair l'organisaziun cun 30 milliuns francs. Las cifras da Basilea-Citad pon vegnir consideradas sco valurs directivas.

WorldSkills 2017 ad Abu Dhabi Dapli infurmaziun dal campiunadi da l'onn passà chattais vus qua.

