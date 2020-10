Tant la via dal Güglia, sco era quella en il Scanvetg pon vegnir sanadas. La regenza grischuna ha approvà ils dus projects. Quel da la via dal Güglia custa 16,7 milliuns francs, quel da la via en il Scanvetg enturn 8 milliuns.

Glisch verda per curreger via dal Güglia

Omadus projects cuntegnan – dasper la sanaziun da la surfatscha – era in schlargiament da la via. Tenor la communicaziun dal chantun è la via dal Güglia ina part integrala da l'axa nord/sid da la rait naziunala da vias principalas. Sco via da transit d'impurtanza naziunala serva ella tranter auter a l'avertura da la regiun turistica Lai-Valbella. La regenza ha approvà in project da curreger la via dal Güglia sin il traject Gross Kehr – Kapellakehren, nua ch'il vial è fitg stretg e nunsurvesaivel.

Las relaziuns da spazi fitg stretgas chaschunan impediments da traffic considerabels durant l'enviern u en cas da bler traffic. Ultra da quai traversa la via dal Güglia, sin il traject Gross Kehr – Malix, zonas activas da la spunda da bovas «Erlenrutsch». Ella è uschia exponida a defurmaziuns permanentas. Perquai che la cuvrida da la via n'è betg resistenta a la schelira sco er pervia da sbuvadas è il stadi architectonic da la via dal Güglia insuffizient. Sin la via dal Güglia è plinavant previs in vial da velo en direcziun dal pass.

Renovar punt sur l'aual da Sapün

Sin la via dal Scanvetg vul ins curreger la via sin il traject tranter Langwies ed il passadi Rongegg. En il rom dal project duai la via tranter auter vegnir schlargiada a sis meters, la surstructura sco er la cuvrida da la via duain vegnir remplazzadas, l'allontanament da l'aua duai vegnir meglierà ed ils access duain vegnir optimads. Vitiers vegn renovada la punt sur l'aual da Sapün.