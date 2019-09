En connex cun egualitad tranter dunna ed um è il chantun Grischun sin buna via. I dat dentant anc blers secturs nua ch'ins pudess megliurar la situaziun:

augment da la participaziun politica da dunnas sin tut ils stgalims

augment da la quota da dunnas en posiziuns da cader

egualisar inegualitads da las pajas

mesiras cunter povradad da las dunnas en la vegliadetgna

evitar pregiudizis da las rollas tranter dunna ed um

dapli protecziun cunter violenza a chasa sco era mulestas sexualas

La fracziun da la PS è da l'avis ch'il chantun sto reagir e d'elavurar in plan d'acziun d'egualitad tranter dunna ed um. Per pudair far quai duess il chantun metter a disposiziun las resursas finanzialas.

Resposta da la regenza

La regenza grischuna è pronta da laschar elavurar in plan d’acziun per l'administraziun chantunala. Quai scriva ella en ina resposta sin in’incumbensa da fracziun da la Partida socialdemocratica. La regenza è bain da l'avis ch’il chantun fetschia gia uss cun differents projects bler per l’egualisaziun. Ins haja ils davos onns cuntanschì bler. En cumparaziun cun auters chantuns dettia dentant anc potenzial. Per pudair realisar las miras prevesa la regenza in proceder en quatter fasas.

