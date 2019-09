La regenza grischuna na vul betg auzar la deducziun da taglia per la classa mesauna. Quai scriva ella en ina resposta sin in’incumbensa da fracziun da la Partida cristiandemocratica.

Deducziun da taglia per classa mesauna na vegn betg auzada

L'incumbensa da la fracziun è da l'avis che la situaziun dal chantun saja fitg buna e che persunas natiralas, oravant tut la classa mesauna, n'haja fin uss betg profità da las deducziuns da taglia. Da l'autra vart creschian las premias da las cassas da malsauns cuntinuadamain. Per bleras famiglias, oravant tut per persunas ch'educheschan sulet, sajan quellas strusch pli pajablas.

Resposta da la regenza

Ins stoppia per part reveder la situaziun da partenza. Il chantun grischun saja gia uss fitg progressivs quai che pertutga la deducziun da taglia e tar la reducziun da premias individualas. Plinavant chaschunass la proposta ina perdita da taglia da radund 5,3 milliuns francs ad onn per il chantun e 4,8 milliuns francs per las vischnancas.

Ina cumparaziun cun auters chantuns mussa, ch'il Grischun sper il Tessin posseda gia oz la pli gronda deducziun per assicuranzas.

Cumparegliaziun Chantun

Maridà

Persuna suletta

Uffants

Confederaziun 3'500 1'700 700 Argovia 4'000 2'000 0 Appenzell Dadens 5'800 2'900 600

Appenzell Dadora 4'000 2'000 1'000 Glaruna 6'000 3'000 1'000 Grischun* 8'700 4'400 1'200 Son Gagl

6'400 3'200 1'000 Tessin 10'500 5'200 0 * cifras sa basan sin index 103%







Ord l'archiv

RR novitads 15:00