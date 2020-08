Stuair pajar dapli da taglia, uss en il temp da corona, na fiss betg plausibel. Quai scriva la regenza grischuna en la missiva tar la revisiun parziala per la lescha da taglia.

In dals puncts da la revisiun pertutga la chareschia. Sche lezza è la fin fanadur da l'onn current 3% pli auta che la fin dal 2005, augmenta il chantun per exempel las deducziuns d'uffants e quellas per las premias da las cassas da malsauns.

Pervi dal coronavirus pudess ella dentant esser quest onn pli bassa, uschia ch'il chantun stuess schizunt reducir las deducziuns ed augmentar la progressiun da la taglia sin entrada. Quai na vul la regenza dentant betg e propona perquai dad er augmentar las deducziuns, sch'il livel da 3% è cuntanschì ina giada e vegn suenter puspè sutpassà.

Il Cussegl grond vegn a tractar il project en la sessiun d'october.