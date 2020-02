Vias chantunalas tras ils vitgs hajan da satisfar tant il traffic da transit sco era ils basegns dals abitants. Quai scriva la regenza grischuna en il rapport davart il program da construcziun da vias 2021 fin 2024 ch'ella ha deliberà. Perquai duai il chantun porscher maun als basegns locals e collavurar cun las vischnancas pertutgadas.

Promover il traffic da velo quotidian

Ultra da quai ha il chantun uschia stgaffì la basa per promover il velo sco med da traffic per il mintgadi. Las vischnancas vegnan sustegnidas dal chantun cun contribuziuns finanzialas sco er cun cussegliaziun professiunala sch'i va per realisar e mantegnair ina rait da vias da velo.

Il program da vias prevesa per ils proxims quatter onns d'investir mintg'onn 196 milliuns francs. La regenza suttametta il rapport al Cussegl grond per prender enconuschientscha.

