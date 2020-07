Prolungà termin per sustegns dal fond per cas da direzza

La Regenza ha prolungà il termin d'annunzia per sustegns or dal fond per cas da direzza en connex cun il coronavirus. Il termin d'annunzia per inoltrar dumondas cuzza fin ils 31 d’avust.

Interpresas pli pitschnas che han lur sedia en il Grischun, che han ina svieuta annuala da maximalmain 2,5 milliuns francs e ch'èn pertutgadas spezialmain fitg da las mesiras uffizialas per cumbatter il coronavirus, vegnan uschia sustegnidas cun contribuziuns à fonds perdu da fin 30'000 francs.

Fond da totalmain 10 milliuns

En total ha il chantun endrizzà in fond da totalmain 10 milliuns francs. En lur dumonda ston las interpresas preschentar e motivar, pertge ch'in cas da direzza è avant maun tar ellas respectivamain pertge ch'ellas èn pertutgadas spezialmain fitg.