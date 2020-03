Il management regiunal duai vegnir finanzià il futur tenor la lescha per promover il svilup economic en il chantun Grischun. Sco la regenza scriva, survegnia il svilup regiunal uschia dapli spazi d'agir. La nova basa legala pudess esser la basa per dapli impuls en l'economia regiunala.

730'000 francs dapli l'onn

La nova concepziun per il svilup economic regiunal custa al chantun 730'000 francs dapli l'onn. Per l'ina perquai che la contribuziun federala scroda; e per l'autra cunquai ch'i dat duas novas plazzas tar l'Uffizi per economia e turissem.

Il Cussegl grond vegn a tractar il project probablamain en la sessiun dal zercladur 2020.