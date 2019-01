La regenza grischuna è pronta da ponderar co simplifitgar la procedura d'eleger en il chantun. Ella vesa dapli avantatgs che dischavantatgs sche votants e votantas pudessan far cruschs enstagl da stuair scriver ils nums.

Quai fiss pli transparent e levgiass era il dumbrar las vuschs scriva la regenza en sia resposta a la proposta che vegn da la fracziun da la PBD. In dischavantatg fiss ch'ils custs per ils cedels da cruschar en fissan pli auts, d'ina vart perquai ch'il format fiss pli gronds e perquai ch'i duvrass in'instrucziun per emplenir ora ils cedels electorals. Vitiers fiss la producziun dals cedels sut squitsch da temp perquai ch'ins pudess cumenzar a stampar pir otg emnas avant las elecziuns, cura che tuttas candidatas e tuts candidats èn enconuschents.

La regenza propona al Cussegl grond d'acceptar la proposta per simplifitgar la procedura d'eleger.

