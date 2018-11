Per ils onns 2019 fin 2022 ha la regenza grischuna prolungà il mandat da prestaziuns cun Grischun Vacanzas.

Sco la chanzlia scriva, sustegna il chantun l’organisaziun turistica vinavant cun in import da 6 milliuns francs mintg’onn. Da nov survegn l'organisaziun ina contribuziun supplementara da 0,5 milliuns per l'onn 2019, respectiv mintgamai 1 milliun francs per ils onns 2020 fin 2022.

La contribuziun chantunala vegn augmentada per che Grischun Vacanzas possia realisar mesiras per cuntanscher anc meglier ils martgads internaziunals. Il turissem saja in dals pilasters ils pli impurtants da l’economia grischuna. E Grischun Vacanzas gioghia qua ina rolla centrala, uschia il chantun.

