Na betg mo ils uffants da scola han vacanzas er la regenza Grischuna ha gì oz sia davosa sesida e po uss giudair in zic temp liber. Surpraisas na datti naginas. Puncto vacanzas èn noss Cussegliers guvernativs plitost pauc creativs.

Trais da tschintg restan en Svizra. Uschia ch'ins po dir ch'els han prendì a cor ils pleds da Cusseglier federal Ueli Maurer da l'onn passà:

Faschai vacanzas en Svizra! Dai or qua ils daners. Visitai las bellezzas da la natira. Faschai sport. Giudai il bun da mangiar. Il bun vin, la gervosa, l'aua. Tut quai che nus avain!

Per il president da la regenza Mario Cavigelli vai sco atgnamain mintg'onn a Brissago. E sco mintg'onn prenda el cun el in cudesch tut spezial ch'el vul leger durant sias vacanzas. Quest onn in davart la guerra da 30 onns. E vitiers:

In zic giudair la vita, natiralmain.

Er pauc creativ tge che pertutga vacanzas è Christian Rathgeb. El resta sco bain savens en il Grischun ed è activ cun far turas. Il pli fitg sa legra el sin la tura tar la Chamona da Zapport en Valragn.

Ina cuntrada solitaria, bain cun 1000 nursas, ma cun pauca glieud.

Las reglas da distanza po Christian Rathgeb pia resguardar en sias vacanzas. En Lumnezia duess quai er esser nagin problem. La è numnadamain la basa da Marcus Caduff e sia famiglia. Davent da là vegnì fatg excursiuns curtas e lungas, plans concrets na dettia quai entant anc betg. Perquai:

Uss ha mintgin en la famiglia il pensum da ponderar e far propostas.

Il pass sur cunfin fa Jon Domenic Parolini. El accumpogna sia dunna en il sid da la Frantscha, nua che lezza sto lavurar. E tge fa Jon Domenic Parolini?

Mooo, in zichelin sun jau l'assistent da mia dunna e giudair in zic.

E lura saja el sa chapescha er anc da viadi en il Grischun per ir a viandar u er per ina u l'autra occurrenza culturala. Resta anc Peter Peyer, ed er tar el na datti naginas surpraisas. Sco mintg'onn va el sin l'insla Sardegna.

Sin il plan stat sco emprim sa recrear e lura segiramain er insaquantas excursiuns.

E sche tut giaja bain, sche lura sa legria el da guardar il final da l'Euro2020 cun l'Italia sco victur.