Regenza vul coordinar las vacanzas da sport a basa naziunala

Quai resulta d'ina resposta da la regenza sin in'incumbensa or dal Cussegl grond. Finamira è da nizzegiar meglier las capacitads da la stagiun d'enviern, pia pistas, gastronomia, hotellaria e scolas da skis.

Cun la coordinaziun da las vacanzas duai cunzunt vegnir evità che la stagiun auta d'enviern sa concentreschia sco quest onn sin be quatter emnas. Lura saja numnadamain tut occupà durant las vacanzas e blers Svizzers giajan perquai en l'exteriur per las vacanzas da sport. En la situaziun, actualmain difficila fissi per il turissem però bun da pudair nizzegiar er il potenzial dals indigens.

La regenza propona perquai al parlament da surdar ad ella quest'incarica per analisar e meglierar la situaziun da vacanzas, ensemen cun ils ulteriurs chantuns da sport d'enviern: Vallais, Vad, Berna, Sursilvania, Uri, Son Gagl e Tessin.

Finamira: coordinaziun a basa naziunala

La finamira fiss che las vacanzas da sport na vegnan en l'avegnir betg pli definidas be entras ils chantuns e las vischnancas, mabain coordinadas sur la Conferenza svizra dals directurs chantunals d'educaziun.

RR novitads 11:00