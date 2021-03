Il project «Svilup persistent dal spazi» ha intimà las regiuns Alvra e Partenz/Tavau da sa partecipar a dumondas che la Confederaziun vuless respostas. En il center è la problematica da la midada demografica, e sco duess sa preschentar il spazi da viver da damaun en las regiuns. Ina retschertga tar possessurs d'abitaziuns e chasas da vacanzas è stada l'entschatta.

Legenda: Marcus Caduff Tona Poltera

A chaschun da la preschentaziun dals resultats ha il cusseglier guvernativ Marcus Caduff menziunà, ch'il chantun s'occupa intensivamain dal tema ed ina soluziun saja la digitalisaziun. Quai haja er sa mussà durant il temp dal lockdown en connex cun l'augment da persunas che lavuran da chasa anora. Propa novas conclusiuns haja la retschertga dentant betg propa purtà.

Buna basa

En las regiuns Alvra e Partenz/Tavau existan 23'591 abitaziuns secundaras. Prest in terz dals possessurs han survegnì in questiunari per dar resposta sin basa voluntaria. Returnads èn 2'587 questiunaris, quai èn ina quota da resposta da 36%.

Per Simon Willi, il president da la regiun Alvra èsi impurtant da betg esser attractiv sulettamain per la generaziun 55+. «Ina regiun sto er esser interessanta per famiglias cun uffants» uschia il president communal da Lantsch.

Legenda: Simon Willi Tona Poltera

Plinavant resulta or da la retschertga per exempel er che possessurs d'abitaziuns secundaras sa differenzieschan cleramain dals turists ed auters giasts. Els tschertgan er autras qualitads d’abitar. Ina differenza exista tranter vischnancas grondas e pitschnas. En vischnancas pitschnas è la prioritad la quietezza e la recreaziun. En vischnancas da mesa grondezza gioga la natira ed il maletg da la cuntrada ina gronda rolla, ed en ils centers ins stema la flexibilitad. Tar las persunas enfin 65 onns, è per passa 40% impurtant da pudair lavurar a chasa, pia far homeoffice.

Midar domicil

Abitaziuns da vacanzas èn tenor la retschertga savens in project per il temp suenter la pensiun. 38% da las persunas enfin 54 onns vulessan passentar dapli temp en il lieu da vacanzas, e tar las persunas tranter 55 fin 64 onns èn quai perfin 55%.

Gronda è era la prontadad da s'engaschar e sa participar a la vita publica, e da sustegnair il svilup da la regiun. Per ina pitschna part da las persunas cun in'abitaziun da vacanzas è er il midar domicil per adina in tema concret, per il temp da pensiun.