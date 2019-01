Per garantir il provediment decentral dals ospitals en Grischun vul il chantun stgaffir novas structuras. La revisiun parziala da la lescha per promover la tgira da malsauns è uss en consultaziun.

Empè da regiuns d'ospitals duai dar en futur regiuns da sanadad.

Las vischnancas da la regiun da sanadad duain lura eriger ina fundaziun.

Ils purtaders dals ospitals pon lura surdar la direcziun strategica ed operativa a la fundaziun.

Tgi che na surdat betg la direcziun a las fundaziuns na survegn er betg pli contribuziuns dal chantun u na po betg pli pretender las contribuziuns cumplainas.

Regiuns da sanadad empè da regiuns d'ospital

La proposta per la revisiun parziala da la lescha da promover la tgira da malsauns cuntegna la furmaziun da regiuns da sanadad. En mintga regiun duai vegnir organisada ina fundaziun da las vischnancas pertutgadas. Ils purtaders dals ospitals, da las chasas d'attempads e tgira sco era dals servetschs da spitex duain lura surdar lur direcziun strategica ed operativa a questas fundaziuns.

En la regiun da la Val dal Rain enturn Cuira duai mintgamai dar ina fundaziun per las subregiuns Imboden, Landquart e Plessur. Las fundaziuns duain vegnir fundadas entaifer dus onns suenter che la revisiun parziala è en vigur.

Impuls finanzials per animar surdada da direcziun

Ospitals e servetschs da spitex duain be pli survegnir contribuziuns dal chantun sch'els surdattan la direcziun operativa e strategica a las fundaziuns. Chasas d'attempads e da tgira che na vulan betg surdar la direcziun pon sulet anc pretender da lur abitants 80% dals custs da la cassa da pensiun renconuschida da la regenza.

Prescripziuns per ils organs da la fundaziun duain garantir che quellas survegnan structuras professiunalas e ch'il cussegl d'administraziun haja er las cumpetenzas necessarias per manar a moda effectiva ed effizienta la direcziun.

Reacziuns positivas sin il sboz

Per Robert Cajacob, president communal da Mustér e suprastant da «Sana Surselva» va il sboz da la regenza en la dretga direcziun. El vesa mo avantatgs en ina collavuraziun pli stretga tranter ils differents purtaders da prestaziuns da sanadad.

Ina collavuraziun portia avantatgs sin plirs secturs, per exempel tar la scolaziun da persunal da tgira. Sper quai è el er da l'avis ch'igl è bun ch'i dat in zic squitsch da surengiu, cunquai ch'i dovria quel per ch'i capita insumma insatge. El speria dentant ch'il squitsch na saja betg memia grond e ch'i vegnia er tadlà sin ils basegns da las regiuns.

En l'Engiadina Bassa café fraid

En l'Engiadina Bassa è il model cun ina fundaziun sco tetg da las instituziuns da sanadad nagut nov. Gia dapi radund 10 onns datti numnadamain il Center da sandà Engiadina Bassa che unescha las differentas purschidas. Quai onn vegnia er anc la chasa da tgira vitiers, uschia ch'ins saja cumplet, di Victor Peer il president da la fundaziun.

Dapi 10 onns hajan ins pudì far experientschas e quellas sajan fitg positivas. Dischavantatgs na dat quai betg tenor el. I saja dentant impurtant da far las midadas, uschia che tut ils pertutgads pon acceptar ellas, uschiglio pudess quai dar grondas discussiuns.

Las discussiuns èn uss dentant giavischadas durant la fasa da consultaziun. Quella dura anc enfin la fin d'avrigl.

