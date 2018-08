En sia seduta per preparar la proxima sessiun dal Cussegl grond, ha la fracziun cristiandemocratica elegì Remo Cavegn da Panaduz sco nov schef da fracziun. Plinavant ha ils deputads da la PCD discutà l’iniziativa dubla da scola.

Remo Cavegn surpiglia il post da president da fracziun da Marcus Caduff ch’è vegnì elegì il zercladur passà en la regenza. En ses emprim pled haja Remo Cavegn ditg ch’el veglia furmar ina ferma squadra – per furmar a moda activa l’avegnir dal chantun e per procurar per bunas cundiziuns da rom en il Grischun. Quai ha communitgà la PCD.

Refusà «Buna scola grischuna»

Plinavant ha la fracziun cristiandemocratica tractà tar sia sesida a Savognin las duas iniziativas dal pievel chantunalas «Buna scola grischuna». Ed ils deputads refusan omaduas iniziativas, tant «Buna scola grischuna - cundecisiun en dumondas impurtantas» sco era «Buna scola grischuna - cundecisiun tar ils plans d'instrucziun».

Tenor ils deputads duai la regenza grischuna restar responsabla per decider ils plans d'instrucziun. La regenza saja numnadamain cumpetenta - ed il Cussegl grond duaja sa concentrar sin elavurar leschas, sco la PCD scriva.

Il Cussegl grond tracta l'iniziativa dubla da scola en sia sessiun d'avust.

