Aifer il concern da Remo Stoffel hai dà pliras fusiuns da sanaziun. Quai mussan retschertgas da la «Handelszeitung». Fusiuns da sanaziun èn ina mesira per il cas ch'ina societad è surdebitada.

Quai vul dir: Ella ha dapli chapital ester che activas. Atgnamain stuess ina firma infurmar en in tal cas in derschader. Unic sch'ils crediturs desistan ad interim da lur dabun envers la societad n'ha la firma betg da far ina tala annunzia. Suenter èsi d'empruvar da sanar la firma. Pussaivel è quai cun fusiunar la firma en difficultads cun ina societad che stat finanzialmain meglier.

Legenda: Trais societads èn vegnidas fusiunadas l' onn vargà cun la Priora Suisse SA. Handelszeitung (schema), Keystone (fotografia)

VV Value Vals SA: Debits da 40 milliuns francs

La VV Value Vals SA per exempel aveva debits da bunamain 1,84 milliardas francs tar activas d'enturn 1,8 milliardas francs. Avant la fusiun la fin zercladur 2018 era ella uschia surdebitada per 40 milliuns francs. La Priora Suisse SA – ina societad che stat finanzialmain meglier – ha absorbà la VV Value Vals SA.

Questas cifras derivan dentant da bilantschas individualas da las societads. Or da talas na pon ins betg trair conclusiuns che valan per l'entir concern. Er pussaivel è ch'i dat anc reservas zuppadas – ma cun quai che las singulas societads da Remo Stoffel n'èn betg quotadas a la bursa na ston ellas n'era betg inditgar talas en las bilantschas.

Priora Airport Immobilien SA: Debits da 47 milliuns francs

Er la Priora Airport Immobilien SA aveva ina surdebitaziun da 47 milliuns francs. Ed er quella è vegnida fusiunada senza far lungas cun la Priora Suisse SA. La suletta societad ch'aveva avant sia fusiun anc in zic dapli activas che debits – e cun quai in chapital agen positiv – era la Priora Immobilien SA. Tenor l'expert da finanzas, Marco Passardi, haja dentant era quella ina ordvart gronda part da chapital ester.

Remo Stoffel na prenda betg posiziun

Remo Stoffel sez na di nagut tar quellas retschertgas da la «Handelszeitung». Damai che las aczias na vegnan betg martgadadas a la bursa na stoppia el er betg parter ils «fritgs dultschs» dal retgav da sias interpresas cun la publicitad.

