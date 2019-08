Gist ad uras per la sessiun d'avust dal Cussegl grond che cumenza oz, èn midadas en l'intern da l'edifizi amez Cuira terminadas.

L'entrada sa preschenta cun in nov spazi da retschaviment e per las lavurs da secretariat, sco la chanzlia chantunala scriva. Vitiers sajan ils indrizs da segirezza e la tecnica da chasa uss sin in stan actual.

Legenda: Il retschaviment dal Cussegl grond. MAD, Uffizi da construcziun auta grischun

Ed en il plaun sut il tetg han deputadas e deputads uss a disposiziun stanzas da scolaziun e da sesida cun meglra acustica e cun apparats audiovisuals. Plinavant è il tetg vegnì isolà cunter la chalur.

Legenda: Stanza da sesidas e per scolaziuns en il plaun sut il tetg. MAD, Uffizi da construcziun auta grischun

Dasper las stanzas per scolaziun hai da nov er in local da cuminanza avert a tuttas persunas che sa chattan en chasa, per pudair s'inscuntrar.

Legenda: Local da cuminanza. MAD, Uffizi da construcziun auta grischun

Skizza da Carigiet per il purtret da la paraid

Dasper las renovaziuns ch'èn vegnidas fatgas, ha il chantun Grischun er gì la chaschun da cumprar ina skizza detagliada dad Alois Carigiet che mussa il purtret «Der Zusammenschluss der Drei Bünde 1959» ch'è sin la paraid gronda en il Cussegl grond.

Legenda: Skizza detagliada d'Alois Carigiet dal purtret grond en il Cussegl grond. MAD, Uffizi da construcziun auta grischun

