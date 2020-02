Sco il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli ha ditg ad RTR, è la regenza grischuna fitg cuntenta ch'il sustegn per la renovaziun dal Plantahof è stà uschè grond.

Quai saja er in votum fitg ferm per l'agricultura en il Grischun, che porschia prestaziuns impurtantas. Surtut en las valladas renconuschian ins l'impurtanza da l'agricultura sco sectur da l'economia publica. Raschun per il resultat ordvart positiv è tenor Cavigelli però er, ch'il Plantahof è ina instituziun da tradiziun per la scolaziun da purs e puras ed uschia ina instituziun per ils giuvens.

