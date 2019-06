La regenza ha concedì per l'onn current ina contribuziun chantunala da radund 820'000 francs per renovar mirs sitgs.

Da l’entir project vegnian radund 1,13 milliuns francs finanziads entras atgnas prestaziuns e persunas privatas. En total duain quest onn radund 2,66 kilometers mirs sitgs vegnir renovads, tranter auter er a Cuira, Tumleastga, Sumvitg, Puschlav u Scuol.

Impurtants monuments istorics

En bleras regiuns dal Grischun èn ils mirs sitgs in impurtanta perditga da la tradiziun agrigula. Plinavant porschan quests mirs in impurtant dachasa per divers reptils, mammals pitschens ed insects. Els han in'auta muntada istorica e culturala ma er ecologica. Senza lavurs per mantegnair, van blers da quests mirs empaglia.

