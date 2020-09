Damai che la fundaziun naziunala Pro Juventute è s'organisada da nov hai era dà midadas tar la Pro Juventute chantunala. Ina gronda midada è che l'uniun sa numna dapi var in mais «Pro Junior Grischun». Quai scriva l'uniun en ina communicaziun a las medias.

Il matg passà han ils commembers da l'anteriura Pro Juventute Grischun decidì da restar in'organisaziun independenta. In'autra via fiss stada da restar collià pli ferm cun la Pro Juventute svizra che vegn actualmain reorganisada. Quella concentrescha sias activitads geograficamain, per rinforzar ils programs naziunals. Cun la decisiun da l'uniun grischuna èn dentant scrudads ils dretgs sin il num Pro Juventute.

Ina decisiun per la lavur locala

La raschun principala per la decisiun è, ch'i saja be uschia pussaivel da vinavant porscher eveniments chantunals, regiunals e locals. L'uniun veglia er vinavant star en stretg contact cun ils uffants e giuvenils e quai er en la periferia.

Pro Junior Grischun vegn uschia vinavant a porscher ils pass da vacanzas, ils curs per sa far valair ed auters projects a favur dals uffants e giuvenils. Plinavant resta er l'agid finanzial per famiglias en miserias finanzialas.

Purschidas naziunalas sco la cussegliaziun e l'agid 147 restan dentant tar la Pro Juventute Svizra.