La Repower dastga realisar ses plans per furmar la riva dal Lai da Poschiavo a Miralago. La regenza grischuna ha approvà ina dumonda dal concern d'energia.

Las lavurs per adattar la riva dal lai a Miralago, stattan en connex cun il project «Lagobianco» da la Repower. En quest rom aveva il concern planisà gia dapi in temp ina nova ovra d'accumulaziun a pumpa. Damai che la realisaziun da l'ovra è entant vegnida sistida, manca uss il material per realisar las lavurs en la dimensiun previsa oriundamain.